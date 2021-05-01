تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ عمال مصر: يساهمون فى مسيرة التنمية

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أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن شكرها لسواعد مصر الغالية التى أسهمت ومازالت في مسيرة التنمية الشاملة على مستوى البلاد وفي جميع القطاعات؛ فخالص التحية والتقدير لكل من يرفع راية الإتقان في عمله.

تنسيقية شباب الأحزاب: خطط البناء لم تترك شبرًا من أرض الوطن

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب، على أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وأخصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكر هذا العام، العاملين في هيئة قناة السويس ومهندسيها الذين لفتوا أنظار العالم في قدرتهم الفنية المثيرة للفخر لتعويم السفينة الجانحة، فأنقذوا التجارة العالمية ورفعوا رأس مصر عالياً، ما يجعلهم يستحقون لقب "العامل المثالي لعام ٢٠٢١".

ويتزامن العيد هذا العام، مع رفع اسم مصر من القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية، ما يثبت أن البلاد تسير بخطوات ثابتة لتحسين ظروف العمل لأبنائها التزاماً بالاتفاقيات الدولية، وتحقيقاً للمفهوم الأوسع والأشمل لحقوق الإنسان التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير لعمال مصر المخلصين، اللذين ساهمو فى إعلاء قيمة العمل، وشاركوا فى بناء نهضة مصر الحديثة.

كما تقدم المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، باسمي آيات التقدير إلى عمال مصر الكرام فى عيدهم اليوم الموافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا على أنهم الرقم الأهم في معادلة التنمية الشاملة.