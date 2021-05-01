/629376/علاء-عابد-الدولة-المصرية-وضعت-العامل-المصري-على-رأس-أولوياتها
هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم الوطني، الموافق الأول من مايو من كل عام.
علاء عابد: الدولة المصرية تضع العامل على رأس أولوياتها
وأكد النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية انتهجت سياسة معينة وهي وضع العامل المصري على رأس أولوياتها، نظرًا لاعتباره أحد أهم حد أهم أركان عملية التقدم والرقي في البلاد.
الرئيس السيسي يهنئ العمال فى عيدهم
وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلى كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.
ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.
كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.
وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
كما رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس عل. ان تعاود الإنعقاد فى التاسع من مايو الجاري، بعد الموافقة على قانون إعفاء صندوق دوت الخليج من الضرائب.
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