/629377/وصول-الخطيب-وعبد-الحفيظ--لمراسم-وضع-أساس-استاد-الأهلي-صور

يشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

وتواجد عدد من لاعبين النادي الأهلي مثل سعد سمير مدافع الفريق، ووليد سليمان، محمد الشناووي حارس مرمي الفريق، لحضور مراسم وضع حجز الاساس لاستاد النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويحضر وضع حجر الأساس لـ ستاد النادي الأهلي كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما وجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي القلعة الحمراء القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.

موعد مباراة الاهلي ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ملف المباراة الجونة ، وبدأ الإستعداد لمباراة غزل المجلة، و المقرر لها بعد غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز ، ويترقب الأحمر مصير إقامة المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة، وذلك بدلاً من المحلة وأعلن النادى الأهلي عن ترحيبه بخوض المباراة في اي مكان يوافق عليه الأمن .

حقق الجونة تعادلا هاما مع الأهلي بهدف لكل فريق سجل للأحمر طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأحمر، وتعادل محمد نجيب للجونة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ، ليفقد المارد الأحمر فرصة تضيق الفارق مع الزمالك ويفقد نقطتين ثمنيتين.

ترتيب الاهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

غزل المحلة

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.