/629380/قدامي-الأهلي-يتواجدون-في-مراسم-وضع-حجر-أساس-استاد-الأهلي-صور

يشهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021، علي حدث تاريخي للنادي بوضع حجر أساس استاد النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، والذي يأتي في مقدمة الحفل العديد من الشخصيات البارزة، من قبل لاعبي النادي الأهلي لقدانة ولاعبي الفريق الحالي، ومجلس الإدارة سواء من الحالية او السابقة، والعديد من الشخصيات البارزة.

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