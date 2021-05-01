/629381/محمود-الخطيب-أفتتح-احتفالية-الأهلي-بشكر-الرئيس-عبد-الفناح-السيسي

يشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

وقال محمود الخطيب عبر المؤتمر”:أثناء إفتتح احتفالية الأهلي بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي”. وتابع قائلاً:” واحنا لعيبة كنا بنحلم نلعب في ستاد النادي الاهلي الكلام دا من ٥٠ سنة، واتذكر الكابتن طاهر الشيخ في الاستاد الخاص بنا مثل مانشيستر يونايتد”. وأضاف:”أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب تعاون مؤسسات الدولة وذلك لسرعة دفع التنمية الرياضية لذلك من الواجب توجيه الشكر للرئيس السيسي”.

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