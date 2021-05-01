/629382/فتاة-تبيع-صورة-حريق-منزل-جارها-بنصف-مليون-دولار

فى واقعة طريفة، قامت فتاة شابة تبلغ 21 عام، ببيع صورة لها بجوار حريق مشتعل فى منزل جارها بمبلغ نصف مليون دولار، وذلك فى مزاد بالعملات المشفرة فى بريطانيا.

زوى تعلن بيع صورة لها بمليون ونصف دولار

وكانت الصورة التى باعتها «زوى» قد تم التقاطها لها أثناء حريق منزل جارها، حيث قام والدها بالتصوير أثناء اشتعال النيران فى المنزل، وحينها صادف وجود الطفلة زوى وهى مبتسمة حتى أطلق عليها «الفتاة الكارثة».

وتعود الصورة لعام 2005 عندما نجت زوي، الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات آنذاك، من حريق اندلع في حيها.

وخلال التقاط والدها ديفيد صورا للحادث في حينها صادف أن التقط صورة لزوي عرفت فيما بعد باسم "الفتاة الكارثة"، حيث تظهر الطفلة وهي تبتسم وفي الخليفة النيران تلتهم ما بقي من منازل الحي.

الفتاة الكارثة

وبحسب صحيفة "ذا الجارديان" البريطانية، تمكنت زوي وهي طالبة جامعية الآن في نورث كارولينا، من بيع صورتها مقابل 473 ألف دولار، في مزاد على الإنترنت بالعملات المشفرة.

ووفقًا لما جاء فى وكالة سبوتنيك فإن الفتاة زوى أكدت إنها ستتبرع بأموال الصورة لسداد ديون وقروض طلاب جامعيين، والتبرع بأموال إضافية للجمعيات الخيرية.