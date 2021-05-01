/629384/محمود-الخطيب-يعلن-تفاصيل-ستاد-الأهلي-الجديد
يشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.
وقال محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي:”تدشين النادي الأهلي اخذ العديد من الشهور لكننا تخطينا كل الخطوات بالقانون، واستطعنا الوصول لإرتفاع ٣٠ متر بعدما كان ٦ امتار فقط”.
وتابع قائلاً:”في عام ٢٠٠٩ كانت مساحة الاستاد ٢٨ الف متر، لكن في ستاد الاهلي الجديد ٤٨ الف متر”.
محمود الخطيب يعلن تمويل ستاد النادي الاهلي
وأختتم حديثة قائلاً:”لدينا بعض الخطوات منها: تكليف احد المكاتب العالمية لعمل التصميمات اللازمة للإستاد وكل ما يخص العمل في تلك الخطوة، يأتي هذا بعد موافقة وزير الشباب والرياضة”.
ويحضر وضع حجر الأساس لـ ستاد النادي الأهلي كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما وجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي القلعة الحمراء القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية
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