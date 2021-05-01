صور.. الأكاديمية العربية تنظم مسابقة القندس لنشر المعلوماتية بين الطلاب

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وتعد مسابقة القندس، مبادرة دولية تنظم فى أكثر من 50 دولة بإجمالى 3 ملايين مشارك، وتهدف إلى نشر المعلوماتية والفكر الحاسوبى بين طلاب المدارس من جميع الأعمار.
ويمنح كل مشارك فى المسابقة التى تسعى لجعل الطلاب متحمسين لدراسة علوم الحاسب 45 دقيقة للإجابة على 12 سؤالاً تفاعلياً يركز على التفكير المنطقي.
ويجرى الاختبار إلكترونيا داخل المركز فى ظل تطبيق كافة إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تواجد مراقبين لضمان النزاهة فى التقييم لتحديد الفائزون على مستوى الجمهورية.
وتقوم الأكاديمية ووزارة الاتصالات حاليا بتوفير مراكز للاختبارات فى معظم محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للمشاركة بالمسابقة.
ويحصل الطلاب الأوائل بمسابقة القندس المصرية على منحة تدريب لمدة 45 ساعة خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة وتحسين مهارات حل المشكلات مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهله للمشاركة فى الأولمبياد المصرى للمعلوماتية.
يذكر أن الأولمبياد المصرى للمعلوماتية هو أكبر مسابقة برمجة لطلاب المدارس وتقام منذ عام 2003 تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
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