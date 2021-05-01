سارة النحاس تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - كما وجهت النحاس، التحية إلى الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، مؤكدة أن جميع المصريين على أرض الوطن نسيج واحد يشارك بعضهم البعض فى الأعياد والمناسبات المختلفة.
وقالت عضو مجلس النواب، فى بيان لها: "أدعو المولى عز وجل دوام الاستقرار والأمان على جميع ربوع الوطن وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار".
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