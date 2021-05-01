جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لإداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم للعديد من دور العبادة التى تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد.





وأوضح بيان صحفى للمتحدث العسكرى، نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن ذلك انطلاقاً من الدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة فى مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفى إطار مشاركة القوات المسلحة الإخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد. حيث تم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وما تضمه من قاعات ملحقة، وكنيسة العذراء بالزيتون، وكنيسة مارمرقس بشبرا، فضلاً عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم بكنيسة البازليك بمصر الجديدة والكنيسة الإنجيلية بشارع بيروت، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين المترددين على هذه الكنائس. تأتى تلك الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة، انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية ولمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا خاصة فى فترات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. القوات المسلحة تنفذ أعمال التعقيم بدور العبادة تزامنا مع عيد القيامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.