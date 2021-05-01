محمد منظور يهنئ العمال بعيدهم: القوة الضاربة للدولة فى معركة البناء

وأضاف منظور، فى بيان، أن مصر دائمًا وأبدًا حريصة كل الحرص على دعم العمال وهو ما تُرجم فى إصدار البرلمان لعدد كبير من التشريعات التى حافظت على حقوق العمال واستهدفت التصدى لجميع المُمارسات غير القانونية التى كان يواجهوها من قبل أصحاب الأعمال، وذلك من أجل توفير مظلة حماية للعمال.
وأكد أن العمال فى السنوات الأخيرة الماضية يبذلون قصارى جهدهم فى إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية لنهضتها فى جميع القطاعات وهو ما يفرض على عمال مصر الأوفياء مسؤوليات جسام فى إنجاح تلك المشروعات كى ينعم المصريون بثمارها وتفتح آفاق التنمية.
كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تقدم تحية احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من جهد بارز فى دفع عجلة التنمية فى البلاد.
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