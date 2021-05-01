الأعلى للإعلام: العمال حصلوا على امتيازات غير مسبوقة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس فى بيانه، إن الاحتفال بعيد العمال يبعث السعادة والأمل فى نفوس العمال المصريين، مضيفا: "العمال لعبوا وما زالوا دورا وطنيا كبيرا فى رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية". وأضاف المجلس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه حكم البلاد منحاز للعمال، الذين حصلوا على امتيازات لم تسبق من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس دائما ما يؤكد على ضرورة مراعاة العمال والاهتمام بهم لا سيما غير المنتظمة.

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