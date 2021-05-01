فيديو- مصر أرض الصالحين.. حقيقة تورط المصريين فى قتل محمد بن أبى بكر الصديق

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم، عن التابع الجليل محمد بن أبى بكر الصديق.





وأوضح جمعة، أن محمد بن أبى بكر كان عالما من علماء المسلمين، ولد فى العام الأخير من الهجرة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدرك منها نحو 5 أشهر، لذلك يقال عليه أنه من كبار التابعين.

وأشار الشيخ على جمعة، إلى أن محمد بن أبى بكر مات فى مصر مقتولا، بتهمة المشاركة فى قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه، حيث يعد أول من حز رأسه فى الإسلام، مؤكدا أن أهل مصر غير متورطين فى مقتله، حيث كان المشتغلين فى السياسة قادمين من الخارج بعد الفتح الإسلامى لمصر، وأن أغلب المشاركين فى هذا الأمر كانوا قادمين من الخارج.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن محمد بن أبى بكر، صد الناس عن سيدنا عثمان، وهو برئ قطعا من دمه، مؤكدا أنه قوام هذا ونهى عنه وتبرأ من هذا العنف، إلا أن بعض الناس دخلوا وقتلوا عثمان شهيدا.