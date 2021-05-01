/629389/تحسن-حالة-الفنانة-دلال-عبد-العزيز-وشفاء-دنيا-سمير-غانم-من-كورونا

تحسنت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي اصيبت بفيروس كورونا منذ أيام، وساءت حالتها الصحية، هي وزوجها الفنان سمير غانم، وأصبحت حالتها الآن أفضل من الأيام السابقة.

وفي سياق متصل، تعافت الفنانة دنيا سمير غانم من فيروس كورونا، بعد إصابتها بكورونا بأكثر من أسبوعين.

وكانت أصيبت الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق عمل مسلسل “عالم موازي”، بفيروس كورونا، حيث أجروا المسحة الخاصة بالفيروس وجاءت نتيجتها إيجابية.

و تشارك الفنانة دلال عبد العزيز في الماراثون الرمضاني 2021، بمسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، والذي يعرض حاليًا على قناة mbc مصر.

المسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة الفنان عمرو سعد، مصطفي شعبان، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.