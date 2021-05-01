/629391/قرار-بغلق-الحدائق-والمنتزهات-في-شم-النسيم

أعلنت وزارة الزراعة فى بيان لها أنه سيتم غلق كافة الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم المقبل، حفاظًا على صحة المواطنين ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الزراعة تعلن كافة الحدائق والمنتزهات

ووفقًا لما جاء فى البيان، فقد أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك، وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا للزحام والتكدس مما يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، قد وجه المحافظين اليوم، بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الحاسمة على المخالفين للقواعد الصحية الضرورية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

مجلس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية

‏ويأتي ذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، قد تواصل صباح اليوم على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا.

هذا وقد وجه وزير الزراعة، السيد القصير، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال أعياد الربيع وشم النسيم.