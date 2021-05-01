/629385/محمد-الحسيني-يهنيء-عمال-مصر-في-عيدهم-ركيزة-أساسية-في-بناء-المجتمع

تقدم النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجموع المصريين بمناسبة الإحتفال بمناسبة عيد العمال، موضحا أن العامل المصري كان وما زال عامل رئيسي في عملية التنمية والبناء، لذلك الإحتفال به وإبراز دوره في الإنتاج والعطاء في غاية الأهمية.

قاطرة التنمية

وأشاد الحسيني في بيان له أصدره اليوم، بالجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية لدعمه والإرتقاء به بشكل كامل، إيمانا منها بأنه قاطرة التنمية وثروة الوطن الحقيقية التي تقوده للرخاء والتنمية .

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن ما تحقق من إنجازات ومشاريع عملاقة، تم إنجازة بمساعدة سواعد وجهود عمال مصر، مطالبا الجميع بمزيد من الجهد لبناء الوطن وخلق مستقبل يحقق جميع أمالنا وطموحاتنا.

وأختتم الحسيني بيانه موجها رسالة لعمال مصر قائلا،" كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم يد مصر القوية التي تبني بها، فأنتم الركيزة الصلبة للمجتمع ووسيلته لتحقيق التنمية والرخاء والإذدهار".