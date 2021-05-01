دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب أحمد زيدان خلال 120 يوم عمل برلماني

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يعد النائب الشاب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، والكادر البارز في تنسيقية شباب الأحزاب، مثالا نموذجيا على فلسفة البلاد في التعويل على الوجوه الشابة، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم، حيث يجمع النائب أحمد زيدان بين حماس الشباب والخبرات العريضة على مدار سنوات طويلة، من العمل في مجلس النواب السابق، وبذل جهود نوعية فريدة في المجلس الجديد.

وبرز النائب أحمد زيدان كأحد النواب المميزين في تشكيلة مجلس النواب السابق، وكان معروفا بنشاطه في لجنة الاتصالات وجهوده المثمرة، على صعيد التشريع والرقابة، وقد وصل إلى تشيكلة أعضاء مجلس النواب الجديد، ليواصل تأدية الأدوار البرلمانية داخل أروقة مجلس النواب، والمهام الخدمية خارج المجلس، ومن خلال التقرير الذي يرصد فيه دوت الخليج جهود النائب، يتضح انحيازه المطلق للمواطنين، وعدم ادخاره الجهد لصالح المواطنين عموما، وأهالي دائرته على وجه الخصوص.

انطلاقة مميزة

أطلق النائب أحمد زيدان تصريحات خلال انطلاق قطار مجلس النواب الجديد، تظهر رصانة وثقة اكتسبها من كونه عضوا "قديما جديدا"، تحت قبة البرلمان ففي26 ديسمبر، قال النائب أحمد زيدان، إن تمثيل الشباب بالمجالس النيابية يعنى دعم حقيقى وتمكين لهم، وليس مجرد كلام مرسل وإنما تحرك عملي، وذلك في أول تصريحات له خلال مرحلة استخراج نواب تنسيقية شباب الأحزاب كارنيهات العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021 – 2026).

28 ديسمبر قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعددية الحزبية المتواجدة فى برلمان 2021 أول مرة تشهدها الحياة النيابية، حيث يوجد 13 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب ممثلين تحت القبة، والجميع يقف على أرضية مشتركة وهى مصلحة الوطن، وفيما يخص مشاركة المرأة بهذه الصورة، وتمثيل الشباب، سينعكس بدوره على إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام خلال الفترة المقبلة، والمشهد السياسى والبرلمان الجديد سيكون مختلف تماما عن برلمان 2015.

وأضاف زيدان، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم 27 حزبا سياسيا بمختلف الأيديولوجيات المختلفة، متابعا:" تواجدنا داخل الغرفتين التشريعين سيلقى بظلاله على الواقع السياسيى، حيث تم عقد ندوات نقاشية وتثقيفية تحت عنوان "نواب تفيد نواب" لإثقال خبرة الزملاء الجدد، وفى نفس الوقت نقل الخبرة من النواب القدامى للنواب الجدد".

واستكمل: "وفيما يخص الأجندة التشريعية سيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عن أجندة تشريعية، ولكن على الصعيد الشخصى بعيدا عن التنسيقية بصفة شخصية مشروع قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات والمعاملات الإلكترونية، وملف التحول الرقمى، موجها رسالة للشباب حول أهمية المشاركة السياسية قائلا:" دعم وتمكين الشباب مصطلح موجود على أرض الواقع، حيث أصبح الشباب فى مختلف الهيئات والمؤسسات، والشباب يشكل ما يقارب 62% من المجتمع المصرى ولابد أن يكون لهم تواجد فى مختلف الهيئات وفتح كافة الملفات التى تهم الوطن بشكل عام، وسنشهد حراكا سياسيا كبيرا خلال الفترة المقبلة مع الاتفاق على حب الوطن وإعلاء المصلحة الوطنية".

وتابع: "أعضاء التنسيقية أصبحوا أعضاء مجلس النواب من حقهم استخدام كافة الأدوات الرقابية، ومن ضمن صلاحياتهم استخدام هذه الأدوات وإذا لزم الأمر التقدم بأى أداة سيكون على الفور، خاصة وأن الجميع يقف على أرضية وطنية ".

تسخير الخبرات

لم يتسغرق أحمد زيدان وقتا، حتى سخر كافة خبراته، من أجل ممارسة دور رقابي رشيد مع الحكومة، ففي 7 فبراير، طالب النائب احمد زيدان، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة استخدام الغاز الطبيعى، فى انتاج الكهرباء حيث استخدم الغاز الطبيعى، على حساب المازوت، وصلت نسبة توزيع الغاز إلى 94.14 جعل مصر تتقدم 19 مركز، طبقا لمؤشر الحصول على الكهرباء الصادر من البنك الدولى، لتصبح فى المركز 77 بدلا من 97 فى العام 2019، أضاف:" ومن هنا تبرز أهمية استخدام الغاز الطبيعى، فى انتاج الكهرباء.

كما وجه سؤال لوزير الكهرباء، إلى اى مدى وصل التنسيق بين وزارة الكهرباء، ووزارة البترول لاستخدام الغاز الطبيعى فى الكهرباء. وأكد وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أحمد زيدان، على زيادة نسبة المشتركين فى الشبكة القومية لخدمات الكهرباء فى عام 2020، ليصل إلى ما يقارب 37.4 مليون مشترك، ووصلت العدادات مسبوقة الدفع 9.7 مليون عداد، بينما وصلت العدادات الذكية إلى 197 ألف لأنها لا تحتاج إلى كارت، ولكن ترتبط بمراكز التحكم .موجه سؤالا آخر هل هناك تنسيق فى التحول الرقمى ،بين وزارة الكهرباء ،ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب النائب أحمد زيدان، بزيادة التسويق الإعلامى، لضوابط فواتير الكهرباء، حيث أن الرأي العام، يفتقر إلى معلومات، بشأن ضوابط حساب فواتير الكهرباء، مما يثير قلق المواطن احيانا، وذلك من خلال إطلاق مركز إعلامي للوزارة.

21 مارس التقى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ، والعضو المنتدب ، وتناول اللقاء عدد من شكاوى ومطالب أهالى الدائرة الانتخابية للنائب، كما استعرض اللقاء امكانية تغير وتأهيل بعض خطوط مياه الشرب فى حى الساحل وفقا للدراسات الفنية .

وكان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، تقدم فى وقت سابق بطلب لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان ، لعقد ملتقى توظيفى داخل مركز شباب الساحل، لتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص.

وأضاف زيدان، أن التمثيل القوى لشباب التنسيقية فى المجالس النيابية على تنوعهم السياسى والأيدلوجى، يضعهم أمام مسئولية كبيرة، فضلا عن وصولهم إلى مواقع تنفيذية من خلال 6 نواب للمحافظين، مضيفًا: "سنكون بصدد تجربة مهمة فى ملفى التشريع والرقابة، وحريصون على الأداء فيها بشكل قوى بما يحقق المصلحة العليا للوطن".

الانحياز للمواطن

كما وجه النائب طاقاته من أجل المواطنين وخدماتهم، ففي 7 إبريل علق أحمد زيدان على افتتاح الرئيس السيسي لمجمع "الإصدارات المؤمنة والذكية"، ووصفه بعبور جديد نحو القضاء على الفساد، حيث قال إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة عبور جديد نحو التكنولوجيا الحديثة التي قطعت مصر شوطا كبيرا فيها، وتأكيدا لسياسة القيادة للقضاء على كافة أشكال الفساد.

وتابع: إن الرئيس السيسي وضع إستراتيجية قوية منذ توليه مقاليد الحكم للقضاء على الفساد بكل أشكاله وطرقه، واليوم بافتتاح المجمع وضعنا خطوة جديدة من هذه الإستراتيجية الرئاسية.

وأضاف أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان بأن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب والفقر.

ونوه زيدان بأن النظام الذي يقوم عليه هذا المجمع سيعمل على القضاء على كافة أشكال الفساد سواء الإداري أو التنفيذي أو غيره وسيسهم في حوكمة الخدمات للمواطنين مما يعود بالنفع في المقام الأول على المواطن عند الحصول على خدمة مثل البطاقات أو جوازات السفر والشهادات وغيرها من المستندات المهمة في حياة المواطنين، مشددا على أن المشروع يأتي اتساقا ضمن أولويات القيادة السياسية في تعميم إستراتيجية التحول الرقمي بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن إلحاقها أيضا بالمجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة وإدخالها ضمن تطوير المدن في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

ونوه وكيل لجنة الاتصالات بالنواب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه للمجمع اليوم تمثل رسالة قوية بأن الدولة تريد الإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين دون تدخل من العنصر البشري، مؤكدا أن مصر وخلال جائحة كورونا مرت بخبرة كبيرة في تقديم الخدمات إلى المواطنين وأسفرت أيضا عن أننا في حاجة إلى المزيد من التكنولوجيا.

وأشار إلى أن القيادة السياسية لديها إصرار على ذلك هو الحاجة إلى التكنولوجيا لمواكبة العصر مما جعلها تدفع دائما نحو المزيد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يترك مناسبة إلا وشدد على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا وإبعاد العنصر البشري للقضاء على الفساد.

كما لفت إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة حماية للأمن القومي المصري عبر شبكة حماية فائقة الجودة للحفاظ على سرية بيانات المواطنين، مؤكدا أن حماية بيانات المواطن المصري خط أحمر وأمن قومي لا بد من الحفاظ عليه.

أواخر مارس، التقى النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشرف سيد رئيس حى الساحل، وذلك لمناقشة عدة أمور استجابة لمطالب المواطنين ومنها، مناقشة دخول الغاز الطبيعي لدار رعاية للاطفال طريحى الفراش والتى تتبع الكنيسة، بحث تطورات رصف شارع الورشة ومنية السيرج، المطالبة بانارة عدد من شوارع حى الساحل استجابة لمطالب المواطنين، المطالبة بسرعة توفير اعتماد مالى لرصف شارع على حسن بعد تغيير شبكة الصرف الصحي والمياه في الشارع بناءا على طلب النائب أحمد زيدان.

08 أبريل، تابع النائب أحمد زيدان دخول الغاز الطبيعى بحى الساحل فى القاهرة، حيث حرص النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على متابعة إجراءات دخول الغاز الطبيعى لمناطق بحى الساحل فى القاهرة، وكان قبلها قد تقدم النائب أحمد زيدان بطلب لوزارة البترول والثروة المعدنية، للحصول على موافقة دخول الغاز للعقار بنظام المشروع وبالتقسيط استجابة لمطالب المواطنين.

11 إبريل : بعد زيارة النائب أحمد زيدان لوزير الشباب والرياضة، التقى أحمد زيدان عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة مركز شباب الساحل، وذلك لبحث مطالب أعضاء المركز وبناءا على دعوة من مجلس الإدارة، وقد تطرق الحديث إلى عدد من الأمور سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة لخدمة وتطوير مركز شباب الساحل لخدمة المواطنين.

نشاط مفرط

حافظ النائب أحمد زيدان على وتيرة من الإنجاز والمجهود لم تخفت أبدا، ففي 17 إبريل حصل النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة وزير الشباب والرياضة على فرش صالة الكاراتية بمركز شباب الساحل، وقد تم توريد بساط للكارتية وتسليمه للمركز استجابة لمطالب المواطنين، وكان النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن فرش صالة الكارتية الخاصة بمركز شباب الساحل.

19 إبريل : بعد وصول شكوى لصفحة النائب أحمد زيدان بشأن وجود مشكلة صرف صحي بالعقار رقم ٢٠ شارع محمود يونس متفرع من شارع عبد الحميد الديب، تواصل السيد النائب مع مسؤولى شركة الصرف الصحي وتم التعامل مع المشكلة ومعالجة الانسداد فى غرفة التفتيش.

20 إبريل تواجد النائب أحمد زيدان ميدانيا، أثناء دخول الغاز الطبيعي بنظام المشروع وبالتقسيط لاهالى حارة الحداد، وكذلك أثناء تغيير وتأهيل شبكة مياه الشرب في شارع منية السيرج بعد حصوله على موافقة رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة والعضو المنتدب، إلى جانب الموافقة على توريد بساط للكارتيه بمركز شباب الساحل.

21 إبريل استكمل زيدان برنامج "نواب بتفيد نواب" لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذي تقوم به لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لنقل الخبرات الميدانية لنواب التنسيقية من مجلسي النواب والشيوخ، والذي يأتي انطلاقًا من شعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد" والتي تقوم علي التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتبادل الخبرات السياسية بين أعضاء التنسيقية.

29 إبريل أعلن زيدان موافقة تنسيقية شباب الاحزاب على فرض حالة الطوارئ، وأكد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، على أن تضحيات الشرطة المدنية والقوات المسلحة المصرية مستمرين فى تقديم تضحياتهم ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر والشعب المصري مازالت تواجه الارهاب الاسود الذي من شأنه زعزعة استقرار الدولة المصرية.

30 إبريل، قام النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم الثاني على التوالي بزيارة كافة كنائس حى الساحل لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.