/629387/وزير-الإسكان-الدولة-تقف-خلف-الأهلي-وتدعم-الاندية-الرياضية

حرص وزير الإسكان بحضور مراسم وضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد، ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا اليوم السبت، حيث قام مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،

وقال وزير الإسكان: " الدولة تؤمن بالرياضة واهميتها لانها تخص الشباب بصورة اكبر ، ومنذ تولي الرئيس السيسي في عام ٢٠١٤ عملت الدولة علي تطوير وتوسيع الرقعة المعمورة في مصر".

محمود الخطيب يعلن تفاصيل ستاد الأهلي الجديد

وتابع وزير الاسكان: الانشطة الرياضية من اهم مناحي الحياة ، هذا المكان بعد ١٠ سنوات سيتغير لمنظومة عالمية ".

واختتم حديثة:”احنا بنعيش يوم تاريخي، افتكروا ان في 1 مايو 2021 الأرض دي كانت رملة، وزي ما من 50 سنة كانوا بيتمنوا انهم يلعبوا في ستاد الأهلي، بعد عشر سنين من دلوقتي هتشوفوا الأرض دي هتبقى ازاي وهتفتكروا اللحظات اللي عيشناها دلوقتي”.

ووجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الاهلي ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن ناحيه اخري أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ملف المباراة الجونة ، وبدأ الإستعداد لمباراة غزل المجلة، و المقرر لها بعد غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز ، ويترقب الأحمر مصير إقامة المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة، وذلك بدلاً من المحلة وأعلن النادى الأهلي عن ترحيبه بخوض المباراة في اي مكان يوافق عليه الأمن .

ترتيب الاهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

غزل المحلة

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.