وزير الرياضة: «شكراُ للأهلي علي فكره العالي»

/629388/وزير-الرياضة-شكرا-للأهلي-علي-فكره-العالي

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في كلمتة في الؤتمر الصحفي قبل إنطلاق، إحتفالية النادي الأهلي بوضع الحجر الأول بأساس استاد النادي الأهلي، بمدينة الشيخ زايد، أن الوزارة تدعم بكل جهدها الأندية ومشروعاتها في مساعدة الشباب.

قال: “ في البداية أتقدم بالشكر للرئيس السيسي وباقي عناصر الدولة علي مايقدموة من مجهود في بناء الوطن”. وأضاف: “ بارك الله في الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي ماقدمة من فكر عالي بالأخص علي هذا الصرح”. وتابع: “ أوجه الشكر وكل الدعم للشركات والمبادرات التي تشارك في تعمير وتطور الوطن، في وزارة الشباب والرياضة علي مساعدة الشباب”. وأختتم: “ الدولة المصرية من ناحية الرياضة والتطير علي كافة المجالات، تسير علي خطي الدول الكبري، ولا تدخر جهداً في تحقيق أي تنمية”.

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