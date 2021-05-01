محمد السباعى: عمال مصر ركيزة أساسية لبناء المجتمع

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تقدم النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتحية إعزاز إلى عمال مصر الكرام فى عيدهم الوطني، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام ، معربًا عن تقديره على ما قدمونه من إسهامات مخلصة فى شتى ميادين الإنتاج.

محمد السباعى: عمال مصر رمزا للعطاء والتضحية

وأكد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، على أن الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال، الذين ساهموا بجهودهم وفكرهم فى إعلاء أوطانهم، حتى صار عيد العمال رمزًا للعطاء والتضحية، وأصبحت قيمة الإنسان تقدر بما يؤديه من خدمة وعمل لأمته كركيزة أساسية لبناء المجتمع.

محمد السباعى: الوطن يتطلع إلى ثـمرة جهد عماله

وشدد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الوطن دائما يتطلع إلى ثـمرة جهد عمال مصر وعملهم الدؤوب والمخلص.

وتجدر الإشارة إلي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.