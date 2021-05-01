/629396/موسيماني-يجب-علي-الجميع-أن-يفتخر-بمحمود-الخطيب

حرص موسماني المدير الفني للنادي الأهلي بحضوره مراسم وضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد، ويشهد النادى الأهلى حدثًا تاريخيًّا اليوم السبت، حيث قام مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،

وقال موسيماني:”أن الحدث يدل علي أن النادي الاهلي كبير ويجب علي الجميع يفتخر به، ومتحمس لمشاهد الاستاد في العالم جميعاً”.

وتابع قائلاً:”برغم من أن المسئولية كبيرة وضغظ المباريات إللي قدرغبة بشدة علي حضور حدث كبير مثل ذلك”.

وليد سليمان يشهد مراسم وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي «صور»

وعن محمود الخطيب أختتم حديثة قائلاً:”يجب علي جماهير الأهلي والجميع أن يفتخر بوجود شخص مثل الخطيب رئيس للنادي”.

موعد مباراة الاهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ملف المباراة الجونة ، وبدأ الإستعداد لمباراة غزل المجلة، و المقرر لها بعد غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز ، ويترقب الأحمر مصير إقامة المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة، وذلك بدلاً من المحلة وأعلن النادى الأهلي عن ترحيبه بخوض المباراة في اي مكان يوافق عليه الأمن .

حقق الجونة تعادلا هاما مع الأهلي بهدف لكل فريق سجل للأحمر طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأحمر، وتعادل محمد نجيب للجونة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ، ليفقد المارد الأحمر فرصة تضيق الفارق مع الزمالك ويفقد نقطتين ثمنيتين.

ترتيب الاهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

غزل المحلة

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.