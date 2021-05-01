عاجل.. ننفرد بنشر ملامح خطة الحكومة للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الخطة مستهدفات العام المقبل من تخفيض لمعدلات الفقر والبطالة ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بالانتقال لتطبيق المرحلة الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية، والتى تسند أولوية لتنمية الاقتصاد الحقيقى القائم فى الأساس على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات الإنتاجية وزيادة تنافسيتهم فى ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديرى.

وتعمل الحكومة بحسب الخطة التى ينفرد دوت الخليج، بنشرها كاملة على مُواصلة دعم السياسة النقدية والسياسة المالية لأوجه النشاط الاقتصادى لتحرير الأسواق وتنمية الطلب بقصد دفع عجلة الإنتاج والتشغيل، من خلال تبنى حزم المبادرات التمويلية والسياسات التيسيرية والتحفيزية لقطاع الأعمال الخاص.

كما تهدف لترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة المخصصات الموجهة للاستثمار فى مجالى التعليم والصحة، والنهوض بخدمات التنمية البشرية بوجه عام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية المعنية بهذه الخدمات.