بيت العرب توجه التهنئة للمصريين فى أعياد القيامة وشم النسيم

جدة - نرمين السيد - وقالت إنهما يحلان فى النصف الثانى من رمضان، بشكل يضفى عليهما روحاً خاصة وجميلة. وأضافت الدكتورة هند جاد: "ما يميز الأعياد المصرية أنها للجميع، للمسيحيين والمسلمين، مصر لا تعرف التمييز، ولا يشعر أحد بالبهجة إلا فى وجود الباقين، من جيرانه أو أصدقائه، وحتى من البعيدين عنه. المصريون يحبون الحياة بطبعهم، يحتفلون بها، ويقدسونها، ويمنحون أعظم الأمثل في الإخاء والتكاتف والمحبة فى جميع الأوقات، فى المحن مثل محنة جائحة كورونا، وفى الأعياد".

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