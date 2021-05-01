أخبار مصرية

بيت العرب توجه التهنئة للمصريين فى أعياد القيامة وشم النسيم

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يوسف دياب 2021-05-01 14:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقالت إنهما يحلان فى النصف الثانى من رمضان، بشكل يضفى عليهما روحاً خاصة وجميلة.

وأضافت الدكتورة هند جاد: "ما يميز الأعياد المصرية أنها للجميع، للمسيحيين والمسلمين، مصر لا تعرف التمييز، ولا يشعر أحد بالبهجة إلا فى وجود الباقين، من جيرانه أو أصدقائه، وحتى من البعيدين عنه. المصريون يحبون الحياة بطبعهم، يحتفلون بها، ويقدسونها، ويمنحون أعظم الأمثل في الإخاء والتكاتف والمحبة فى جميع الأوقات، فى المحن مثل محنة جائحة كورونا، وفى الأعياد".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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