عاجل.. أندريه زكى: شكرا للرئيس لمجهوداته المُخلصة فى إرساء دولة المواطنة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص كلمة أندريه زكى:

"السيداتُ والسادةُ الحضور والمتابعون والمشاهدون عبر القنوات الفضائية التليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالأصالةِ عن نفسى وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليِّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، أتقدَّمُ لكم جميعًا بخالصِ الشكرِ والتقديرِ على مشاركتِكم لنَا احتفالَنا بعيدِ القيامةِ المجيدْ.

واسمحوا لى بدايةً أن أشكرَ فخامةَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهنئته لنا بالعيد.

كما أشكر سيادته لمجهوداته المُخلصة فى إرساء دولة المواطنة وبنائها، إذ تستمر إجراءات تقنين أوضاع الكنائس التى بدأت فى 2017؛ وتم تقنينُ أوضاعِ 322 كنيسة ومبنى خدمات، تابعة للطائفة الإنجيلية بكافة مذاهبها. ونشكر فخامته أيضًا على صدور قانون إنشاء هيئة أوقاف للطائفة الإنجيلية، والتى عُقد أول اجتماع لها فى أبريل الماضى، وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والعيش المشترك.

إننا نرى مصر فى عهد فخامة الرئيس وهى تخطو نحو المستقبل بخطى ثابتةٍ مستلهمةً تاريخ حضارتها العظيمة، وهو ما شهدناه فى موكب المومياوات التاريخى، وما نشهده من تطورات سريعة فى مجال البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وهو ما ينعكس بالإيجاب على شتى مناحى الاقتصاد وفروعه، وتسعى الدولة بشتى الطرق الممكنة لتشكيل الوعى لدى المواطنين، من خلال القوى الناعمة الذكية والتى تركز على قضايا المجتمع، وتلقى الضوء على التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة فى سبيل أمن الوطن وسلامته.

كما نشكر الدولة أيضًا على اهتمامها بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى تناقشه الكنائس فى هذه الفترة مع وزارة العدل.

وأوجِّه التهنئة لكل إخوتنا المسلمين فى مصر والعالم بشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك، مصليًا أن يعيد الله هذه المناسبات المبهجة على بلادنا وشعبنا بكل الخير.

وأودُّ أن أقدم اعتذارى للسادة المسئولين من وزراء وقيادات سياسية وبرلمانية وتنفيذية ودينية وشعبية، الذين أكدوا على المشاركة فى الاحتفال بناءً على الدعوة التى تم توجيهها من رئاسة الطائفة الإنجيلية، ولقد اضطُررنا بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أن نعقد هذا الاحتفال دون حضور شعب الكنيسة وضيوفنا الكرام، وهذا القرار الصعب اتخذناه فى إطار الموقف العام الذى تتبناه رئاسة الطائفة منذ بدء الجائحة لسلامة الناس أولًا.

كما أشكر معالى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتهنئته لنا بالعيد.

كما أشكر أيضًا:

فضيلة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

سيادة الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة

شكر خاص أيضًا للسادة الوزراء الذين حرصوا على تهنئتنا بالعيد:

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

السفير سامح شكرى، وزير الخارجية

المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية

الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج

الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى

المستشار عمر مروان، وزير العدل

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

اللواء كامل الوزير، وزير النقل

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن

السيد محمد القصير، وزير الزراعة

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري.

السيد الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية

السيد المستشار حمادة الصاوى، النائب العام.

المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة

كما أقدم جزيل الشكر لكل السادة المحافظين الذين هنأونا بالعيد:

اللواء خالد عبد العال، محافظِ القاهرةْ

السيد اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط

الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان

اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا

اللواء هشام عبد الغنى امنة، محافظ البحيرة

كما أشكر أيضًا فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، لتهنئته لنا بالعيد

كما أشكر:

الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة

الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

الأستاذ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كما أشكر أيضًا السادة وكلاء مجلسى النواب والشيوخ الذين هنأونا بالعيد:

المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب

الدكتورة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ

كما أشكر أيضًا السادة رؤساء اللجان بمجلسى النواب والشيوخ:

الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

الدكتور يسرى المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

الدكتورة نورا على عبد السميع، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب

الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

الدكتور عماد حموده، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامه والتعمير بمجلس النواب

الدكتوره درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب

المستشار أكمل فاروق، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

الدكتور محمد زكي، رئيس لجنة الشئون الصحية والسكان بمجلس الشيوخ

الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ

الأستاذ يوسف السيد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ

الأستاذ محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

كما أشكر أيضًا:

السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى

الفريق محمود حجازى مستشار رئيس الجمهورية

أشكر أيضًا:

السيد طارق عفيفى، كبير أمناء رئاسة الجمهورية

وأشكر أيضًا السادة الوزراء والمحافظين السابقين الذين حرصوا على إرسال برقيات تهنئة:

الأستاذ أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق.

الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق

المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق

اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق.

الأستاذ رفعت محمد حسن، وزير القوى العاملة السابق

الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق

السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا

الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق

الدكتور محمد محجوب، وزير الأوقاف الأسبق

الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق

السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

وأشكر أيضًا السادة رؤساء القنوات التليفزيونية ورؤساء تحرير الصحف الذين هنأونا بالعيد:

الأستاذة نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصرى

الأستاذ عبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير المصرى اليوم

الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور

الأستاذ ألبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات ON E

الأستاذ خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع

الأستاذ محمد حلمي، رئيس قناة Extra news

الأستاذ عمرو الخياط، رئيس قناة المحور

الإعلامى الأستاذ أحمد موسى

الأستاذ نشأت الديهي، الرئيس التنفيذى لقناة Ten

الإعلامى الأستاذ رامى رضوان

الأستاذ هانى لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج

الأستاذ محمود المملوكي، رئيس تحرير "القاهرة 24"

الأستاذ أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير موقع روزاليوسف

الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور

الأستاذ محمود التونى، نائب رئيس قناة DMC

الأستاذ صلاح مهران، مدير البرامج بقناة MBC

وأشكر أيضًا السادة رؤساء الجامعات الذين هنأونا بالعيد:

الأستاذ الدكتور طارق عبد الله الجمال، رئيس جامعة أسيوط

ومن الهيئات القضائية أشكر كلًّا من:

المستشار طه محمد عبده، نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة.

المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.

المستشار إسلام منصور، رئيس محكمة النقض

المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الاستئناف

المستشار على محجوب، رئيس نيابة الجيزة

المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار محمد ربيعي، رئيس هيئة مفوضى الدولة، ومستشار مجلس النواب

المستشار أحمد عبد الله، مساعد وزير العدل

المستشار أمين عبدالرحيم، وكيل هيئة قضايا الدولة

شكر خاص أيضًا للسادة نواب ومستشارى ومساعدى الوزراء والمحافظين، الذين أرسلوا لنا تهنئاتهم:

الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة الصحة

الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء

الأستاذ إسلام الغزولي، مستشار وزيرة الهجرة

السفير أشرف منير، مساعد وزير الخارجية

السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

المستشار الدكتور محمود أبازيد، مستشار قطاع التفتيش بوزاره العدل

المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية

اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية

المهندس حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

الأستاذ بلال حبشى، نائب محافظ بنى سويف

كما أوجه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس النواب الذين أرسلوا لنا برقيات تهنئة بالعيد:

الأستاذة مرثا محروس

الأستاذة مى كرم جبر

الأستاذ أحمد زيدان

الأستاذة رشا إسحق

الأستاذ طارق شكرى

الأستاذ عماد خليل

كما أوجه خالص الشكر للسادة أعضاء مجلس الشيوخ الذين أرسلوا لنا برقيات تهنئة بالعيد:

الدكتورة هيام فاروق

الأستاذ هانى مورجان

الدكتور فيكتور فاروق

الفنانة سميرة عبد العزيز

الأستاذ خلف الزناتى

الدكتورة هبة مكرم شاروبيم

الأستاذ محمود القط

خالص الشكر للسادة السفراء الذين هنأونا بالعيد:

سعادة السفير جوناثان كووين Co-en السفير الأمريكى بمصر

سعادة السفير كريستيان برجرChristian Berger رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.

سعادة السفير الدكتور سيرل جين Dr. Cyrill Jean السفير الألمانى بمصر

سعادة السفير سفند اولين Svend Olling السفير الدنماركى بمصر

سعادة السفيرة لورا كانسيكاس ديبرايس Mrs. Laura Kansikas Debraise سفيرة فنلاندة

سعادة السفيرة لينا ليند Lena Lind سفيرة النرويج بمصر

سعادة السفير الدكتور فيرلينجسدورف Frielingsdorf سفير السويد بمصر

الأستاذ ويريش رامشوخWierish Ramshoekh القائم بأعمال سفير هولندا بمصر

السيد لودو روشيت Ludo Rochette، مستشار السفارة البلجيكية فى مصر

كما أشكر كلًّا من:

الأستاذ عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار

معالى الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"

نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام.

الشيخ مظهر شاهين

خالص الشكر للمهندس حسن موافي، رئيس حى مصر الجديدة.

خالص الشكر أيضًا لجميع قيادات القوات المسلحة والمخابرات والشرطة والأمن الوطني.

أشكر أيضًا رؤساء المذاهب الإنجيلية الحاضرين معنا وأعضاء المجلس الإنجيلى العام وهيئة الأوقاف الإنجيلية.

شكر خاص لرعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها ومجلسها. كما أهنئ القس يوسف سمير، راعى الكنيسة لحصوله على درجة الدكتوراه من معهد دراسات العبادة Institute for Worship Studies بجاكسونفيل- فلوريدا- الولايات المتحدة الأمريكية

خالص الشكر أيضًا للمايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، والمرنم ريمون رفعت وفريق ترنيم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لفقرات الترنيم التى قدموها اليوم.



خالص الشكر للقنوات الفضائية التى اهتمت بنقل احتفالنا هذا:

التلفزيون المصرى

القناة الأولى

قناة Extra News

قناة MBC

قناة صدى البلد

قناة TEN

والقنوات المسيحية

قناة Sat 7

قناة الكرازة

قناة الكرمة

خالص الشكر أيضًا للسادة الإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية الذين اهتموا بتغطية احتفالنا هذا".