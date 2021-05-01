كلام محترم.. أحمد الطاهرى يوضح ارتباط المصرى بالأرض

وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم السبت، أن المصرى القديم كان فيلسوفا قبل أن تصبح الفلسفة علم، لافتًا إلى أن نهر النيل أثر فى شخصية المصرى، متابعا: "المصرى يجنح للخير والعمار، ولكنه يتحول لمارد عندما يشعر بأن هناك من يهدد أرضه".
وأوضح الكاتب الصحفى، أن جمال حمدان فى كتاب "شخصية مصر" أكد أن مصر هى عبقرية الزمان والمكان، لافتًا إلى أن الأرض هى المحرك الرئيسى للمصرى، خصوصًا وأن المصرى القديم والحديث روا الأرض بالدماء، وهو ما يؤكد أن الأرض المعادل للعرض والشرف.
وتابع: "عين المصرى خلال الغربة دائما على مصر، ودائما بيقول امتى هارجع مصر، ولما أموت عايز اندفن فى مصر، دى أشياء لا تشترى، دى مصر".
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