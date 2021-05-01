ترجمة رسالة عيد القيامة للبابا تواضروس لعدد من اللغات

جدة - نرمين السيد - نشر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2021 والتى يوجهها قداسة البابا تواضروس الثانى سنويًّا لأبنائه فى المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.





ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هى: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.

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