الطيب: العلاقة التى تربط المسلمين والمسيحيين تجسيد حقيقى للأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مكالمة هاتفية بقداسة تواضروس الثانى، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، للتهنئة بمناسبة «عيد القيامة المجيد»، متمنيًا للإخوة المسيحيين فى مصر والعالم أن تعاد عليهم هذه المناسبات السعيدة بكل خير وأمان.





وخلال الاتصال، أعرب فضيلته، وفقا لبيان صحفى، عن اعتزاز الأزهر بهذه العَلاقة التى تربط المصريين مسلمين ومسيحيين فى تجسيد حقيقى للأخوة الإنسانية، وأن هذه الأخوة ستظل دائمًا الرباط المتين الذى يشتد به الوطن ويقوى به على البناء والتنمية ومواجهة التحديات. وفى نهاية الاتصال، توجَّه فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس بالدعاء إلى الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ وطننا مصر من كل مكروه وسوء.

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