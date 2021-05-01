المطران مار يعقوب إفرام يبارك علم طائفة السريان الجديد لإيبارشية مصر

جدة - نرمين السيد - بارك المطران مار يعقوب إفرام، علم طائفة السريان الكاثوليك بمصر، وذلك بحضور الأب مانولو والقائد أمير سمير قائد مجموعة القديس ميخائيل الكشفية بسريان الظاهر، والقائد كريم ألفى صاحب ومؤسس فكرة العلم.





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