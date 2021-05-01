صور.. مصر الخير توزع 130 ألف وجبة إفطار و8 آلاف من «سند العيلة»

جدة - نرمين السيد - ونجحت المؤسسة فى توزيع 130 ألف وجبة إفطار و225 ألف وجبة سحور فى قرى ونجوع ومدن مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة لتوزيع 8 آلاف "سند العيلة" وهو عبارة عن خمس كراتين لكل أسرة تكفى احتياجات الأسر طوال الشهر، فضلا عن دعم مادى 200 جنيه لكل أسرة حصلت على سند العيلة.

وقال المهندس أحمد على، المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصرالخير، إن المؤسسة نجحت بفضل الله ومن بعده تبرعات أهل الخير فى توزيع 130 ألف وجبة إفطار و225 ألف وجبة سحور ضمن حملة إفطار صائم والتى اطلقتها المؤسسة فى منتصف شهر شعبان وتستهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات داخل منازلهم لضمان سلامتهم ومنعا للازدحام على استلام الوجبات.

وأضاف على، أن مؤسسة "مصر الخير" وزعت 440 ألف كرتونة منذ بداية حملة إفطار صائم حتى الآن، وأيضا تم توزيع الخضروات ومصادر البروتين على الأسر المستحقة داخل منازلهم فى كل أنحاء الجمهورية، وتستمر المؤسسة فى توزيع كراتين الخير طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إلى أن التوزيع يتم من خلال مكاتب مؤسسة "مصر الخير" فى مختلف المحافظات وبالتعاون مع الجمعيات الشريكة والتى يزيد عددها عن 4 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف: "من المقرر أن تستمر قوافل مصر الخير، والتى تحمل بالإضافة للمواد الغذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية لتعم الفرحة مع اقتراب عيد الفطر المبارك فى جميع محافظات مصر".

ولفت إلى أن حملة إفطار صائم والتى ااطلقتها المؤسسة منذ 9 سنوات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تستهدف الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات وتوفير وجبات الإفطار لهم داخل منازلهم من خلال تقديم "كرتونة الخير"، كاشفا عن أن حملة "إفطار صائم" تتضمن عدة عناصر وبنود وخيارات ما زالت مفتوحة أمام المتبرعين، وتشمل منتجات الحملة، 5 بنود رئيسية: أولها الكراتين الغذائية، والثانى إفطار صائم، والثالث ملابس العيد، والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة بند سهم مصارف الزكاة.

وأوضح المدير التنفيذى للبرامج، أن بند الكراتين الغذائية يشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير متضمنة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثانى فى كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أى مكتب تموين بقيمة 150 جنيها أو صرفه من خلال أى بقال تابع لفورى، أما النوع الثالث فيشمل توزيع كرتونة الخير ومصدر للبروتين، وبالنسبة للنوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل فى "سند العائلة "، وقيمته المالية 1000 جنيه إضافة إلى دعم نقدى يبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها للنصاب، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.