وصول جثمان زوجة طبيب الغلابة بطنطا لمثواها الأخير

وصل جثمان الدكتورة فادية ملاك زوجة الراحل الدكتور مشالي المعروف إعلاميا طبيب الغلابة بطنطا إلى مقابر قرية شبراقاص التابعة إلى مركز السنطة بمحافظة الغربية؛ استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليها عصرا.
وكان الدكتور وليد مشالي، نجل الطبيب الراحل محمد مشالي، والشهير بطبيب الغلابة قد أعلن عن وفاة والدته الدكتورة فادية مالك، زوجة الراحل عقب تعرضها مؤخرا لأزمة صحية مفاجئة تسببت في وفاتها وتم نقلها من التجمع الخامس بالقاهرة إلى محافظة الغربية.
يذكر أن المتوفاة لن تدفن مع زوجها طبيب الغلابة الذي دفن بمقابر عائلته بقرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة.
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