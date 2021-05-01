البابا تواضروس يهنئ الأقباط والايبارشيات بحلول عيد القيامة

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع الأقباط في مصر وخارجها بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد .

وقال قداسته أن الكنيسة دائما تحتفل بالقيامة ولكن عيد القيامة له قيمة خاصة للكنيسة، لذا تستمر الاحتفال بالقيامة لمدة 50 يوما، وترنم الكنائس بالألحان الفرح ويمنع فيها قراءه السنكسار الكنسي .

وأضاف قداسته خلال فيديو نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للكنيسة أن القيامة تعد فرح في حياة الانسان، رغم أن هناك بعض الأسر تعاني بسبب فقدان أحباء لهم بسبب إصابتهم بكورونا الا أن لدينا رجاء إلى الله أن يمد يديه ويشفي كل مريض ويعزي أهالي المنقلين.

وتابع قداسته أن عيد القيامة يأتي بعد صوم امتده لمدة 55 يوما من النسك، وصفا الصيام كسلم يصعد عليه الانسان حتي يصل الي صليب السيد المسيح، لتفرح كل اسر بقيامته .

وفي ختام كلمته وجه قداسه البابا التهنئة لجميع الايبارشيات والكنائس والاديرة القبطية في مصر وخارجها ولجميع الطوائف المسيحية بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد .

ويترأس مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من الأساقفة وعدد محدود من الشعب نظرا للاجراءات الاحترازية للوقايةً من انتشار فيروس كورونا.