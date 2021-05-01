نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود تحويل فودافون كاش طريقة شحن فودافون كاش بكروت شحن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود تحويل فودافون كاش من أهم المواضيع التي عليها عمليات بحث كبيرة على محركات البحث، حيث يحتاج لمعرفته جميع مستخدمين المحفظة الإلكترونية لتحويل الأموال من خط لآخر لشحن رصيد أو لدفع رسوم الشراء أونلاين، ولسداد مصاريف معينه كل هذا وأكثر يتم من خلال هذه الخدمة، لكن للحصول على الخدمة التي تريدها يجب عليك أولا معرفة الطريقة وسوف نذكرها في هذا المقال.

تعتبر شركة فودافون من أكبر شركات الاتصالات في مصر من حيث عدد العملاء، وهذا لما تُقدمة من خدمات جيدة ومفيدة لعملائها ومن أهم هذه الخدمات خدمة محفظة فودافون كاش تلك الخدمة التي يعتمد عليها المستخدمين في تحويل أموالهم أو استقبال أموال لهم، فهي من أكثر الوسائل الآمنة في الحفاظ على الأموال، حيث لا تضطر لحمل المال معك فالتحويل يتم خلال ثواني بشكل آلي دون تدخل من أحد.

كود تحويل فودافون كاش

لكي يتمكن عملاء فودافون كاش من تحويل الأموال لابد لهم أن يعرفوا كود تحويل فودافون كاش المخصص بعمليات التحويل، وهذا الكود يختلف على حسب نوع عملية التحويل التي تريدها، ويتبين هذا من خلال النقاط التالية اكواد فودافون كاش:

كود تحويل فودافون كاش لتحويل مبلغ من المال لرقم فودافون آخر: اطلب كود (#7*9*) ثم ستظهر لك مجموعة خدمات اختر منها تحويل الأموال، ثم أدخل رقم الهاتف التي تريد التحويل إليه، ثم أدخل قيمة المال التي تريده، وأخيرا للتأكيد أدخل رقمك السري. كود تحويل رصيد فودافون: لتحويل رصيد لرقم فودافون أخر قم بطلب كود (#المبلغ المراد تحويله*رقم الهاتف*3*9*)، كما يمكنك معرفة رصيد فودافون كاش. يجب معرفة ان قيمة التحويل لابد أن تبدأ من 5 جنية وحتى 30 ألف جنية وهذا ما حددته فودافون للتحويل خلال اليوم الواحد.

شحن فودافون كاش

من خلال محفظة كاش يمكن لأي شخص أن يقوم بشحن رصيد لنفسه أو شحن رصيد لشخص آخر من رقم فودافون أيضا، لشحن رصيد لرقمك قم بالاتصال على (#قيمة الرصيد*0*9*)، ولشحن رصيد لرقم آخر قد ذكرناها بالأعلى وهو (#المبلغ المراد تحويله*رقم الهاتف*3*9*).

شحن فودافون كاش بكروت شحن

وفرت فودافون كروت شحن بقيمة قليلة تبلغ 2 جنية وتصلك 1.5 جنية، وكارت 4 جنية ويصلك 3.5 جنية وتُسمى كروت الفكة، يمكن شحن هذه الكروت عن طريق فودافون كاش لرقمك أو لرقم فودافون أخر، ولمعرفة طريقة الشحن بكروت الفكة اتبع الخطوات التالية:

لشحن كارت فكة 2 جنية اطلب كود (#200*9*) ويجب استخدامه في نفس اليوم حتى الساعة الثانية عشر مساء، ويوفر لك الكارت عشرون دقيقة لأي رقم فودافون وميجابايتس.

لشحن كارت فكة 4 جنية اطلب كود (#400*9*) يوفر لك هذا الكارت 125 دقيقة لأرقام فودافون فقط أو ميجابايتس، كما يجب أيضا استخدامه في نفس اليوم حتى 12 مساءً.

كود التحويل من فوري

انتشرت خدمة فوري في جميع أنحاء الجمهورية وحتى في أماكن البيع والشراء الصغيرة، ولرغبة شركة فودافون في التسهيل على عملائها فقد أتاحت لهم إمكانية استخدام فورى في سحب وتحويل فودافون كاش، يمكن استخدام فوري وكاش في أي وقت وحتى في أيام العطلات الرسمية، لهذا يجب أن نتعرف على الطريقة من فوري للاستفادة من هذه الخاصية: