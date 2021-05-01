/629401/انتصار-السيسي-العمال-ركيزة-مصر-الأساسية
قالت السيدة انتصار السيسي فى منشور لها:” نحتفل اليوم بعيد العمال الذى يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم”.
السيدة انتصار السيسي تهنئ عمال مصر
وتابعت السيدة انتصار السيسي، قائلة:” تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع ، فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن”.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد توجه لعمال مصر بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالوطن العربى، على ما بذلوه من جهود لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة لبناء الحاضر والمستقبل.
الرئيس السيسي: العامل المصرى ثروة الوطن الحقيقية
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن العامل المصرى يعد ثروة الوطن الحقيقية، محرك التنمية نجو واقع ومستقبل أفضل .
وأكمل الرئيس السيسي أن تعاليم الدين السماوية قد أوصت بأن العمل عبادة، وأن الوطن ينظر بعين الاعتبار إلى ما يتم بذله من جهود مشيرا إلى أنه مدار السنوات الماضية ضرب لمصريين المثل فى إعلاء قيمة العمل.
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