/629383/محمود-الخطيب-يعلن-تمويل-استاد-النادي-الاهلي

يشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

تحدث محمود الخطيب عن التمويل للإستاد الجديد قائلا: " النادي الاهلي اسم كبير للغاية ولست قلق من التمويل للإستاد، فالنادي الاهلي يمتلك جماهير قادرة علي التمويل ومن الممكن ان تتكلف نفس الشركة التي تقوم بالتصميم بتحمل التكاليف المادية ".

وليد سليمان يشهد مراسم وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي «صور»

واختتم:" الف مبروك للنادي الاهلي علي المجهود الجبار وشكرا لجماهير المارد الاحمر”.

ويحضر وضع حجر الأساس لـ ستاد النادي الأهلي كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما وجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي القلعة الحمراء القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية