/629393/قرار-جديد-من-أمن-الغربية-قبل-مواجهة-الأهلي-والغزل-باستاد-المحلة

يلتقي الأهلي مع غزل المحلة الأثنين المقبل الموافق 3 مايو الشهر الجاري، في لقاء الجولة التاسعة عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب غزل المحلة.

اخطرت جهات الأمن بالغربية مسئولي الأهلي وغزل المحلة، بحضور 25 فرد من كلا الجانبين، من مجلسي إدارة النادي لكل فريق. يدخل غزل المحلة مباراة الأهلي وهو في أعلي معنوياته في تحقيق الفوز وإقناص ثلاث نقاط ثمينة من المارد الأحمر، بعد الفوز علي الزمالك في الجولة الحادية عشر من الدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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