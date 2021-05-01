/629394/أحمد-دياب-لعمال-مصر-نستلهم-منكم-القوة-والمثابرة-نحو-البناء-والتنمية

هنأ النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ،عمال مصر بمناسبة عيدهم الوطني ،الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدا على أن المصريين ضربو أفضل الأمثلة لما حققوه من نهضة فى السنوات الأخيرة بفضل الحرص على العمل المستمر وإتقانه.

أحمد دياب: نستلهم من عمال مصر القوة والمثابرة

وقال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ،أن الأحتفال بعيد العمال مناسبة نستلهم منها القوة والجهد، نحو الحرص على العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.

أحمد دياب يشدد على أهمية العمل لزيادة التحديات

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ النائب أحمد دياب، على أهمية العمل نظرًا لزيادة التحديات ومتطلبات التنمية الشاملة، والتي تزيد بدورها من أهمية العامل، وضرورة تطويره وتأهيله لمواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر المخلصين في عيدهم الوطني، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام تقدير لجهودهم المبذولة فى النهوض بالدولة المصرية.

ويأتي هذا فى إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للتأكيد على أهمية العامل المصري الذي يعد شريكا وطنيا مخلصا فى التنمية.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رسالة تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم 2021، مؤكدا على اننا نستلهم من هذه الذكرى القوة والجهد، نحو بث روح العمل والتعاون والمثابرة في سبيل الارتقاء بمصرنا في كافة المجالات.

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