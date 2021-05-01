/629397/ماذا-قال-حسام-البدري-عن-حفل-استاد-الأهلي-وسبب-غيابه

وجه حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خالص اعتزازه وشكره لمجلس إدارة النادى الأهلى على دعوته لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس تدشين استاد النادى بالشيخ زايد، موضحا أنه كان يتمنى الحضور والمشاركة فى هذا الحدث لولا ظروف إصابته بفيروس كورونا والتى منعته من الحضور وتلبيه دعوة ناديه التى تلقاها من خلال جمال جبر مدير المركز الاعلامى بالنادي.

وقال حسام البدري:”أهنئ الأهلي وإداراته علي هذا الخطوة الغير مسبوقة، بالنسبة للأهلي ببداء اجراءات بناء الاستاد”.

أمن الغربية يخاطب مسئولي الأهلي وغزل المحلة في لقاء الفريقين

واختتم حديثة:”كنت اتمني ان اتواجد في هذا الحدث الكبير لولا فيروس كورونا”.

وتواجد عدد من لاعبين النادي الأهلي مثل سعد سمير مدافع الفريق، ووليد سليمان، محمد الشناووي حارس مرمي الفريق، لحضور مراسم وضع حجز الاساس لاستاد النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

موعد مباراة الاهلي ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ملف المباراة الجونة ، وبدأ الإستعداد لمباراة غزل المجلة، و المقرر لها بعد غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز ، ويترقب الأحمر مصير إقامة المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة، وذلك بدلاً من المحلة وأعلن النادى الأهلي عن ترحيبه بخوض المباراة في اي مكان يوافق عليه الأمن .

حقق الجونة تعادلا هاما مع الأهلي بهدف لكل فريق سجل للأحمر طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأحمر، وتعادل محمد نجيب للجونة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ، ليفقد المارد الأحمر فرصة تضيق الفارق مع الزمالك ويفقد نقطتين ثمنيتين.

ترتيب الاهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

غزل المحلة

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.