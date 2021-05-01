/629399/السيتي-يقترب-من-حسم-الدوري-علي-حساب-كريستال-بالاس

انتهت احداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء جمع الفريقين من الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب سيرلريست بارك.

سجل الهدف الأول في المباراة سيرخيو أجويرو في الدقيقة 57 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي على الجبهة اليسرى أنهاها بنجامين ميندي بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء تمكن سيرخيو أجويرو من ترويضها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك الحارس فيسينتي جوايتا.

سجل الهدف الثاني في اللقاء فيران توريس في الدقيقة 59 من عمر المباراة، من خلال مجموعة من التمريرات القصيرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي على حدود منطقة جزاء كريستال بالاس أنهاها رحيم ستيرلينج بتمريرة هيأت الكرة لزميله فيران توريس الذي أطلق تسديدة يسارية متقنة سكنت الشباك.