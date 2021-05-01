والد مروان محسن : انتظروا جزء ثانى من الإعلان..وفين محمد شريف أمام الجونة ؟

/629402/والد-مروان-محسن--انتظروا-جزء-ثانى-من-الإعلانوفين-محمد-شريف-أمام-الجونة

أكد الدكتور ثروت والد مروان محسن مهاجم الاهلى ومنتخب مصر ، ان نجله لابد أن يعود للتشكيل الاساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل من محمد شريف أمام الجونة بالأمس .

وقال ثروت محسن في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"مشفتش ابنى من اول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات ، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل في المباريات ".

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وتابع والد مروان محسن :"اعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة ، وليه جزاء ثانى سوف يذاع قريباً ، ومروان لايشارك والناس بتشوف مهاجمى الاهلى بيضيعوا فرص حالياً ، محدش بيتكلم ليه ، ومروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية".

وأكمل والد مروان محسن :"عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني ، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب ، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح ".

وأستكمل والد مروان محسن :" لازم موسيمانى يفكر يمنح باقى اللاعيبة فرص في المباريات المقبلة ، ومروان لما بيلعب مبيكونش في دعم من زملاؤه لاعبى الوسط".

وأختتم :"حابب ابارك للاهلى على خطوة وضع حجر الأساس للإستاد فهى خطوة تاريخية ودائماً يكون الاهلى موفق باذن الله".

موعد مباراة الاهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ترتيب الاهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

غزل المحلة

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.