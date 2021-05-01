جدة - نرمين السيد - وبحسب التعليقات التى شملتها صفحته فإن المخترق طلب من بعض الأشخاص كروت شحن تبلغ قيمتها 100 جنيه. كما قام المخترق بإرسال لينكات مفبركة، لأصدقاء النائب، من أجل اختراق حسابتهم الشخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختراق الواتس آب الخاص برئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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