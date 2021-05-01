ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة تكون ذروتها منتصف الأسبوع.





وأضافت شاكر، أن البلاد تعرضت لموجة حارة جديدة بدأت من الأربعاء الماضى وتستمر لمدة خمسة أيام.

وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد، إن درجة الحرارة بعد بداية الشهر ستشهد ارتفاعا وتعود للانخفاض البسيط بداية من الخميس المقبل، ولكن الغالب سيكون الارتفاع الذى سيستمر حتى منتصف الشهر الجارى.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة اليوم 36 درجة بينما تصل لـ39 يوم الثلاثاء، ثم تنخفض بشكل بسيط لتسجل 37 يوم الأربعاء، كما تسجل على السواحل الشمالية 30 درجة وتصل لـ32 درجة منتصف الأسبوع، بينما تصل للمناطق الجنوبية لـ38 إلى 42 درجة.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك تزامنا مع الارتفاع فى درجات الحرارة الذى يؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، بجانب عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، وارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل بعد الإفطار وحتى السحور، وارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.