وزير الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال شم النسيم

جدة - نرمين السيد - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة فى القاهرة والمحافظات وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.





يأتى ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ‏وفى سيق متصل أصدر وزير الزراعة، وفقا لبيان صحفى، توجيهاته إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال أعياد الربيع وشم النسيم، ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدامى.

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