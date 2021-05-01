الأنبا بشارة يهنئ إيبارشية أبو قرقاص بمناسبة عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، جميع الكهنة والرهبان والراهبات، المؤسسات العاملة تحت مظلة الإيبارشية، وشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.





ويشارك نيافته الجميع، أنه كما أن الله احتاج إلى ملائكة ليرفع الحجر من على باب القبر، ويحمل بشرة قيامته للمريمات ولسائر التلاميذ، هكذا يستخدمنا الله لنرفع أحجار الحزن والألم واليأس والفشل عن كل نفس نلتقي بها، ونعلن للجميع بشاهدة حياتنا أنه قام من بين الأموات.

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