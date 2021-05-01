إنفوجراف- الأكبر بالشرق الأوسط.. محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر

جدة - نرمين السيد - تواصل الدولة المصرية التوسع فى المشروعات التنموية، من أجل النهوض بالوطن، وتحقيق حياة كريمة للمواطن، وتعد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر، هى الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط.





وتخدم المحطة قطاع كبير من القاهرة الكبرى، حيث تعالج نحو 2.5 مليون متر مكعب يوميا، وتساهم فى رى ما لا يقل عن 150 ألف فدان. ومن أبرز الخدمات التى تقدمها استخراج غاز الميزان للاستفادة منه فى توليد الكهرباء، كما تساهم بدرجة كبيرة فى مواجهة الفقر المائى، وتمتلك مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان.

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