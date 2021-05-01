عاجل.. السيدة انتصار السيسى: تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة رئيس الجمهورية خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "نحتفل اليوم بعيد العمال الذى يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم".

وتابعت: "تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع، فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن".