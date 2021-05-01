- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة رئيس الجمهورية خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "نحتفل اليوم بعيد العمال الذى يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم".
وتابعت: "تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع، فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيدة انتصار السيسى: تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.