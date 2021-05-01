انتصار السيسي لعمال مصر: أنتم الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، السبت، إلى العمال في عيدهم الذي يوافق في أول مايو من عام.

وقالت في رسالة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «نحتفل اليوم بعيد العمال الذي يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم.. تحية لكل عمال مصر فى كل مكان وكل موقع ، فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن».