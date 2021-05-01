السيدة انتصار السيسي: تحية لكل عمال مصر في كل مكان وكل موقع

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وجهت السيدة انتصار السيسي، التحية لكل عمال مصر، وقالت: «نحتفل اليوم بعيد العمال الذي يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات ومن أجل إعلاء وطنهم».
وأضافت السيدة انتصار عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: «تحية لكل عمال مصر في كل مكان وكل موقع.. فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن».
بوست السيدة انتصار السيسي
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