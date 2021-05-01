/629393/قرار-جديد-من-الأمن-قبل-مواجهة-الأهلي-والغزل-باستاد-المحلة

يلتقي الأهلي مع غزل المحلة الأثنين المقبل الموافق 3 مايو الشهر الجاري، في لقاء الجولة التاسعة عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب غزل المحلة.

اخطرت جهات الأمن بالغربية مسئولي الأهلي وغزل المحلة، بحضور 25 فرد من كلا الجانبين، من مجلسي إدارة النادي لكل فريق.

يدخل غزل المحلة مباراة الأهلي وهو في أعلي معنوياته في تحقيق الفوز وإقناص ثلاث نقاط ثمينة من المارد الأحمر، بعد الفوز علي الزمالك في الجولة الحادية عشر من الدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يذكر أن الجونة حقق تعادلا مثيرا مع الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المارد الأحمر، وأنتهت النتيجة بالتعادل السلبي بهدف لكل فريق، ليفقد النادي الأحمر فرصة الإنقضاض على صدارة ترتيب الدوري الممتاز والذي يتصدره الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا - ناصرماهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي أمام الجونة في الدوري

بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني - عمرو السولية - صلاح محسن.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: إسلام طارق. خط الدفاع: محمود الجزار، لؤي وائل، محمد نجيب، وجوزيف جوناثان.

خط الوسط: سارج اكا، نور السيد، محمد يكن، أحمد عامر.

بينما دخل بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير .

خط الدفاع : كوكا - سعد سمير – هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - بيكهام .

خط الوسط : ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - السولية - ديانج - اكرم توفيق - وليد سليمان - طاهرمحمد طاهر .

خط الهجوم : كهربا - محمد شريف - صلاح محسن - مروان محسن .