/629400/عضو-مجلس-الأهلي-الاستاد-الجديد-سيكتمل-في-حال-رحيل-إدارة-الخطيب

أكد المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الاهلى ، أن وضع حجر الأساس لستاد الاهلى بمثابة خطوة تاريخية لكل عشاق القلعة الحمراء.

وقال محمد سيراج في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :" ستاد الاهلى خطوة تاريخية حلمنا بها كثيراً ، سواء كجمهور أو كمجلس إدارة للقلعة الحمراء"

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ويضيف محمد سراج:" وضع حجر الأساس لستاد الاهلى كان بمثابة عنق الزجاجة لإنطلاق هذا الحدث التاريخى، فلقد اخذنا فترة طويلة للحصول على الموافقات لبناء هذا الصرح ، طيلة 16 عاماً".

وأكمل عضو مجلس الاهلى:"سوف نلجأ لشركة ذات باع في انشاء ستاد الاهلى حتى ننهل من خبراتها ويكون هذا الاستاد يليق بقيمة ومكانة القلعة الحمراء".

وتابع محمد سراج:"لم نتحدث عن هوية الفريق الذى سيلاقى الاهلى في افتتاح الاستاد لان الأمر سابق لاوانه ولكنى على المستوى الشخصى أحلم برؤية الاهلى يلعب على ملعبه مع كبار الأندية الأوروبية".

وأكمل :" ملف ستاد الاهلى ليس له علاقة بالانتخابات وسوف يتم استكماله بغض النظر عن الأسماء الموجودة في مجلس إدارة الاهلى ، هذه الخطوة بدأت منذ 2005 ونفكر لها مع توالى المجالس وكل مجلس أكمل ما اتخذه سابقيه بشكل يحترم حتى وصلنا لعام 2021 ، وسيتم استكمال مشروع ستاد الأهلي حتي في حالة رحيل مجلس الخطيب ".

ويضيف محمد سراج :" لن نعلن عن الأرقام في هذا المشروع سوى بعد وضوح الرؤية بشكل كامل ، فنحن بصدد انشاء مدينة رياضية كاملة".

موعد مباراة الاهلي

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ترتيب الاهلي في الدوري

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

غزل المحلة في مواجهة الأهلي

على الجانب الآخر المحلة هذا الموسم والصاعد حديث، يقدم أداء جيد، ويريد كعادته إحراج الأهلي على ملعبه والخروج أمامه بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.