/629403/مصالح-مشتركة-بين-ليفربول-ومانشستر-سيتي-أمام-يونايتد

تقترب نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي يلامس التتويج باللقب قبل إنتهاء الدوري بأربع جولات، في انتظار نتيجة لقاء القمة في الغد بين ليفربول بطل النسخة الماضية ومانشستر يونايتد، في الجولة الرابعة والثلاثون.

فوز مانشستر سيتي اليوم علي كريستال بالاس، جعل مانشستر يونايتد وليفربول في وضع حرج وقوي في مباراة الغد، والتي يأمل كلا الفريقين في الثلاث نقاط من المباراة.

مانشستر سيتي يأمل فوز ليفربول في مباراة الغد أمام مانشستر يونايتد، في الدوري، ليتوج ويحسم الدوري بفارق النقاط علي الثاني في الدوري مان يونايتد، في حين ليفربول يسعي للفوز واللحاق بالمراكز الأربعة الأولي في الدوري لضمان كرسي بدوري الأبطال.

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 84 نقطة، في حين يعتلي مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري والذي ينافس السيتي علي التتويج بالبطولة برصيد 67 نقطة، من أصل 33 مباراة.

موعد مباراة ليفربوا ومانشستر يونايتد

يلتقي ليفربول غداً الأحد مع مانشستر يونايتد، في لقاء الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يسعي فيها كلا الفريقين في تحقيق الفوز، وإقتناص ثلاث نقاط زهبية في ترتيب الدوري الممتاز، وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، علي بي إن سبورت براميم.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

حقق فريق مانشستر سيتي اليوم الفوز علي كريستال بالاس، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل الهدف الأول في اللقاء سيرجيو أجويرو، وجاء بالهدف الثاني في المباراة فيران توريس.